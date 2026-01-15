Италианският министър на отбраната: Спирането на помощта за Украйна ще ескалира войната

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозено заяви днес пред италианските депутати, че Италия трябва да продължи да изпраща военна помощ на Украйна, предаде АНСА.

Според него спирането на тази помощ би довело до ескалация на войната с Русия, а не до прекратяването й.

Италия одобри постановление за продължаване на изпращането на военна помощ за Киев за още една година. Това ще позволи на Италия да прати на Украйна тринадесети пакет от военна помощ, пише БТА.

Италианският вицепремиер и транспортен министър Матео Салвини обаче изразява съмнения, че подобна стъпка ще е от полза за намиране на решение на конфликта в Украйна.

Пред депутатите Крозето заяви, че няма добри или лоши средства, а има средства, които могат да бъдат използвани положително или отрицателно. "Едно оръжие е нещо лошо, когато е използвано срещу някого, но то се превръща в нещо различно, когато пречи на друго оръжие да стреля по болница, по електроцентрала или по жилищна сграда“, заяви Крозето.

"Духът, в който Италия помагаше на Украйна досега, беше да се попречи на онези, които искат да унищожат украинския народ и да го подчинят на волята си. Някои от вас може и да се срамуват от това, но аз се чувствам особено горд“, каза министърът.

"Подкрепата за Украйна не означава, че искате да продължите конфликта. Това означава, че искате да попречите прекратяването на огъня да се превърне в един крехък и привиден мир, но изграден върху несправедливост, който е призван да се разпадне отново“, подчерта още той.

"Спирането на подкрепата и на помощта за Украйна днес означава да се откажем от мира, преди той да е изграден. Украйна се нуждае от адекватни отбранителни системи не, за да атакува, не за да печели война, не за да разгроми врага, а за да защитава територията си и народа си. Оттеглянето на международната подкрепа няма да доведе до мир, а напротив, ще благоприятства по-нататъшната ескалация на агресията“, каза Крозето.