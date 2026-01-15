Великобритания вдига максималната възраст за повиквателна в армията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британското правителство обяви днес, че ще увеличи военния резерв на страната, повишавайки с едно десетилетие - до 65 години, максималната възраст, на която бившите военни може да получат повиквателна, предаде Ройтерс.

Някои европейски държави, включително Франция и Германия, предприеха мерки за засилване на резервите си като реакция на руската инвазия в Украйна и искането на САЩ Европа да поеме повече отговорност за собствената си сигурност.

Британските власти заявиха, че ще снижат прага, при който бивши военнослужещи могат да бъдат призовани да участват във военна подготовка. В момента те може да бъдат призовавани единствено при „национална опасност, голяма извънредна ситуация или нападение срещу Обединеното кралство“, съобщи БТА.

„Тези реформи ще ни позволят да мобилизираме бързо този талант, когато има най-голямо значение, засилвайки готовността си и влизайки в крачка с подобните методи, които много сили от НАТО приемат“, заяви Пол Грифитс, генералът, който води британските усилия в тази насока.

Очаква се промените да влязат в сила през пролетта на 2027 г.