Мощна експлозия причини пожар в Утрехт, има ранени (Видео)

Mощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт СНИМКА: X/@DhruvMishra1607

Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде Ройтерс.

Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите. 

Пожарът все още не е потушен. Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея, съобщи БТА. 

Причините за експлозията за момента не са установени.

Mощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт СНИМКА: X/@DhruvMishra1607

