Мощна експлозия причини пожар в Утрехт, има ранени (Видео)

Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде Ройтерс.
Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите.
Пожарът все още не е потушен. Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея, съобщи БТА.
Причините за експлозията за момента не са установени.
BREAKING : A powerful explosion triggered a major fire streets of Utrecht, Netherlands forcing evacuations, Dutch authorities said a possible gas leak, though investigations are ongoing; there is no immediate link to terrorism, amid the Netherlands reporting over 1,500 explosive… pic.twitter.com/9mmwi1b1GJ— Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) January 15, 2026