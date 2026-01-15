4 арабски държави са преговаряли, за да предотвратят щатска атака срещу Иран

Четири арабски държави са провели тази седмица интензивни дипломатически преговори със САЩ и Иран, за да предотвратят заплахата от американска атака срещу Иран заради употребата на сила от властите в Техеран срещу протестиращите, която според тях би имала последствия за целия регион, заяви представител на страна от Персийския залив, цитиран от Ройтерс.

Саудитска Арабия, Катар, Оман и Египет участваха в дипломатическите усилия в продължение на 48 часа, преди американският президент Доналд Тръмп да обяви днес, че в крайна сметка е решил засега да не напада, като заяви, че убийствата в Иран намаляват.

Четирите държави са предупредили Вашингтон, че всяка атака ще има последствия за целия регион както по отношение на сигурността, така и по отношение на икономиката, което в крайна сметка ще се отрази на самите САЩ, заяви представителят, който пожела да остане анонимен поради деликатността на въпроса, посочва БТА.

Те са заявили на Иран, че всяка ответна атака, която той предприеме срещу американски обекти в Персийския залив, ще има последствия за отношенията на Техеран с другите страни в региона, добави представителят.

Международната медийна служба на Саудитска Арабия, външното министерство на Катар, министерството на информацията на Оман и говорителят на външното министерство на Египет не отговориха незабавно на исканията за коментар.

Ройтерс припомня, че тази седмица "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Саудитска Арабия, Катар и Оман са лобирали пред Вашингтон срещу атака по Иран.

Длъжностното лице заяви, че дипломатическите усилия са се фокусирали върху смекчаване на реториката и избягване на всякакви военни действия, които биха могли да предизвикат по-широка регионална нестабилност, и че тази дипломация в крайна сметка би могла да доведе до преговори по спора за ядрената програма на Иран.

Докато Оман и Катар са посредничили в споровете между Иран и Запада, съюзниците на САЩ Саудитска Арабия и Египет са имали много по-напрегнати отношения с революционната шиитска мюсюлманска сила.

Въпреки това, след десетилетия на ирано-саудитско съперничество, което подхранваше конфликти и политически спорове в целия регион, двете страни се споразумяха за разведряване през 2023 г., като Риад искаше да се фокусира върху своите икономически приоритети.

Страните от Персийския залив се опасяват, че американските военни съоръжения на тяхна територия могат да бъдат засегнати от евентуални ирански ответни мерки заради американски атаки и че енергийните съоръжения, които са в основата на регионалната икономика, също могат да станат мишена.

Саудитска Арабия и Катар поддържат силни връзки с администрацията на Тръмп. Катар и Египет бяха тясно ангажирани с САЩ в посредничеството по войната между Израел и "Хамас" в Газа.

Също така нивото на тревога в авиационната база "Ал Удейд" на САЩ в Катар е понижено след повишената тревога, обявена в сряда, съобщиха днес пред Ройтерс трима дипломати.

Американските самолети, които бяха изтеглени от "Ал Удейд" вчера, постепенно се връщат в базата, добави един от дипломатите.