Тръмп обяви нов план за намаляване цените на здравните услуги

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи на 15 януари основните положения на нов план в сферата на здравеопазването, който нарече "Великият здравен план".

Тръмп поиска той да бъде приет от Конгреса, където републиканците са подложени на нарастващ натиск да се справят с повишаващите се разходи за здравеопазване и скока в застрахователните премии, след като конгресмените позволиха изтичането на срока на действие на субсидиите в сектора, предаде Асошиейтед прес.

Белият дом заяви, че планът на президента ще закрепи законодателно усилията му за понижаване на цените на лекарствата, като ги обвърже с най-ниската цена, плащана от други страни.

В основата на плана е предложението му да се изплащат пари директно на американците към техните здравни спестовни сметки, така че те да могат да заобиколят федералното правителство. Демократите отхвърлиха идеята като незначителен заместител на покриването на високите разходи за здравеопазване.

"Правителството ще ви изплаща парите директно", заяви Тръмп във видеообръщение, което Белият дом разпространи, за да обяви плана. "Парите отиват при вас, а вие ги вземате и си купувате собствено здравно осигуряване", добави Тръмп, цитиран от БТА.

Засега не е ясно дали някой от законодателите в Конгреса вече се е ангажирал с придвижване на плана на президента републиканец.