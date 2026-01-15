ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският съд по правата на човека осъди Италия

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди днес Италия за прекомерно използване на сила по време на ареста на мъж, който е бил държан прикован на земята в продължение на двадесет минути, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Събитията датират от 3 март 2014 г. във Флоренция, когато "четирима полицаи са повикани, след като мъж, който е "във видимо състояние на възбуда и стрес" е нападнал таксиметров шофьор и минувач, после се е опитал да спре автомобили, за да влезе в тях и е повредил имущество. "След няколко неуспешни опита да го успокоят, карабиниерите го повалят на земята и го обездвижват в легнало положение с лице надолу", се посочва в решението на съда в Страсбург.

Въпреки че ЕСПЧ смята намесата на полицаите за легитимна, тъй като поведението на мъжа е могло да застраши неговия живот и този на другите, съдът заявява, че не вижда по какъв начин задържането му в такава позиция "в продължение на 20 минути, след като са му били поставени белезници, въпреки че мъжът очевидно не е реагирал, е било абсолютно необходимо."

Медицинската експертиза, направена след смъртта на мъжа, заключава, че той е починал поради съвкупност от фактори - остра кокаинова интоксикация, стрес, причинен от обездвижването и опитите на невменяемия да се освободи от легналото положение, в което е бил държан.

През 2016-2017 г. тримата италиански полицаи са осъдени за убийство по непредпазливост. В следващата година Касационният съд на Италия отменя решението, като посочва, че полицаите не са осъзнавали сериозността на ситуацията и нейните последствия.

В решението си ЕСПЧ подчертава пропуските в разследването, в обучението на служителите на реда за прилагането на техниките за обездвижване на арестувани и действащите по това време разпоредби в Италия, които предвиждат как да се постави задържаното лице в подобна позиция без риск за здравето и живота му.

Съдът заключава, че е налице нарушение на член 2 за правото на живот от Европейската конвенция за правата на човека и осъжда Италия да изплати 140 000 евро за морални вреди на седем от жалбоподателите, близки на починалия мъж, както и 40 000 евро съдебни разноски.

