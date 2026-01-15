Рюте: Атаките на Русия причиняват ужасно страдание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски руските атаки срещу украинската територия, довели до прекъсване на тока на много места в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рюте съобщи, че атаките на Русия причиняват ужасно страдание на хората.

Двамата лидери са обсъдили и продължаващите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Ние сме ангажирани с продължаването на критично важната подкрепа за Украйна, от която тя се нуждае, за да се защитава днес и да си осигури в крайна сметка траен мир", написа в „Екс" Рюте.