Рюте: Атаките на Русия причиняват ужасно страдание

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски руските атаки срещу украинската територия, довели до прекъсване на тока на много места в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Рюте съобщи, че атаките на Русия причиняват ужасно страдание на хората.
Двамата лидери са обсъдили и продължаващите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
"Ние сме ангажирани с продължаването на критично важната подкрепа за Украйна, от която тя се нуждае, за да се защитава днес и да си осигури в крайна сметка траен мир", написа в „Екс" Рюте.