Белият дом: Ако убийствата на демонстранти в Иран продължат, ще има сериозни последствия

Белия дом Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са предупредили Иран, че ако убийствата на демонстранти продължават, ще има сериозни последствия, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Тя съобщи, че Иран очевидно се е отказал да изпълни 800 екзекуции на протестиращи, насрочени за вчера.

Левит добави, че Тръмп следи внимателно ситуацията в Иран и че всички варианти остават на масата, пише БТА. 

Говорителката потвърди и, че Тръмп е разговарял с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, който според „Ню Йорк таймс" е поискал от него да не се намесва военно в Иран, предаде Франс прес.

Белия дом

