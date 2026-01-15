САЩ: Европейските войници в Гренландия няма да ни спрат да поемем контрол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белият дом заяви днес, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция, съобщава БТА.

"Срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици", каза още Левит.