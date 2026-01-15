ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Корина Мачадо: Срещата с Тръмп беше страхотн...

САЩ: Европейските войници в Гренландия няма да ни спрат да поемем контрол

4132
Американския президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Белият дом заяви днес, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция, съобщава БТА. 

"Срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици", каза още Левит. 

Американския президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

