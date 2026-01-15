Хиляди излязоха на протест в Букурещ (Видео)

Хиляди хора протестираха тази вечер на площада пред Университета в Букурещ. Те развяваха румънски знамена и скандираха „Национално обединение“, „Свобода“, „Долу правителството“, „Калин Джорджеску президент“, „Върнете втори тур на изборите“, „Крадци“. Един от демонстрантите носеше знамето на Съединените щати, друг държеше дакийски вълк с тяло на змия, изработен от дърво. Сред множеството имаше и двама свещеници с кръстове и икони, видя на място БТА. Виждаха се и плакати с надпис „Долу Боложан“, „Тръмп. Никушор Дан приятел с Николас Мадуро“.

Акцията, която премина при изключително засилено полицейско присъствие, беше организирана от евродепутата Клаудиу Тързиу и основател на новата партия „Консервативно действие“. Дни преди провеждането й политикът посочи, че „изключителната тема на демонстрацията е общественият бунт срещу последиците, породени от обнародването на Закона Векслер, който има за цел да заличи герои, гении и светци на румънската нация от колективната памет“.

Румънските медии припомнят, че закона бе иницииран от депутата Силвиу Векслер, който е председател на Федерацията на еврейските общности в Румъния и че президентът Никушор Дан също имаше резерви към нормативния акт. Той забранява фашистки, легионерски, расистки и ксенофобски организации, символи и действия, и насърчаването на култа към лица, виновни за извършване на престъпления на геноцид срещу човечеството и военни престъпления.

„Днес се събрахме на първо място, за да спрем прилагането на закона - най-тежката атака през последните 35 години срещу румънския народ. Не сме се събрали тук, за да правим политически или предизборен митинг, искахме граждански протест, затова, както виждате, липсват знаците на партията. Този закон не е кауза, а ефект. Ефект от липса на държавата. Фактът, че вече нямаме държава, която да изразява волята на румънския народ, направи възможен този закон, който бе приет с парламентарното мнозинство – Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците (управляващата коалиция – бел.ред.)“, каза от трибуната Клаудиу Тързиу.

Последваха освирквания. Множеството скандираше „предатели“. Клаудиу Тързиу настоя, че законът Векслер трябва да бъде отменен.

„Много сме и чрез натиск, в парламента, на улицата и чрез законодателството, ще ги накараме да направят това, което трябва. Искаме и обяснения за това как ни бяха отнети президентските избори през 2024 г. – насила, незаконно. Искаме да ни се каже истината“, коментира още евродепутатът.

Въпреки заявката и обещанието, че днешния протест е заради закона Векслер, Клаудиу Тързиу засегна и други теми, свързани с вътрешната и външната политика на Румъния.

„Знам, че ви вълнуват и други проблеми – данъци след данъци, супер увеличени такси, замразени заплати, замразени пенсии. От правителствата, които управляваха през последните пет години. Ограбиха ни, докараха ни до просешка тояга. Знам, че днес тук има фермери, които не са съгласни с Меркосур, работници, които нямат хляб на масата. Не можем да искаме от държава, която не съществува, да реши тези проблеми“, каза евродепутатът и допълни:

„Държавата ни бе заменена със система на национален грабеж, която е ръководена от местни и международни банди, транснационална мафия, която превърна Румъния в терен за извличане на ресурси – от природни до човешки. Колко време тази мафия е предавала нашите фабрики и заводи, земята и водата, горите, газа и петрола. Взеха ни и хляба от масата. Ние търпяхме. Но повече не можем“.

Протестът бе подкрепен и от поддръжниците на националистическия Алианс за обединение на румънците и неговия лидер Джордже Симион, който също се качи на трибуната.

„Протестираме и скандираме срещу онези, които се опитват да възстановят диктатурата и да откраднат правата ни, срещу онези, които отмениха изборите, срещу онези, които потъпкват опозицията, представена от румънския народ“, каза Симион.

Той поиска от Федерацията на еврейските общности и всички малцинства в Румъния „да се дистанцират от жеста, направен от Силвиу Векслер“ и да бъдат на страната на румънския народ.

„Изисквам уважение към демокрацията в Румъния и връщане към втория тур на изборите. Изисквам край на данъците и митата, които поставят нашия народ на колене всеки ден. Това е, което ще изискваме заедно от нашите братя и сестри. Към правителството, тази вечер“, добави Симион.

Заедно с журналистката Анка Александреску, която бе кандидат за кмет на Букурещ и с голяма част от демонстрантите лидерът на АУР се отправи към площад „Виктория“. Групата носеше голям бял транспарант с надпис „Еминеску да ни съди“. И в този час над 10 000 души протестират пред сградата на правителството в Букурещ, въпреки минусовите температури. Те скандират срещу мерките за икономии, наложени от Илие Боложан и Никушор Дан.

Евродепутатът Клаудиу Тързиу не се включи във втория протест. С друга част от демонстрантите той стигна до сградата на Атенеума, където поднесe цветя пред паметника на Михай Еминуску. Днес Румъния почита своя най-известен и обичан поет и празнува своята култура.