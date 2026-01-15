"Уолстрийт джърнъл": Тръмп подготвя военни за евентуален удар срещу Иран

Президентът Доналд Тръмп нареди да се подготвят военни сили за евентуален удар срещу Иран, въпреки че съветниците му предупредиха, че мащабна атака е малко вероятно да свали режима и може да предизвика по-широк конфликт, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл".

Американски официални лица заявиха пред вестника, че Белият дом следи как Техеран реагира на протестите в цялата страна, преди Тръмп да вземе решение за мащаба на евентуална операция. Съветниците също така предупредиха, че САЩ ще се нуждаят от допълнителна огнева мощ в Близкия изток, за да проведат мащабна атака и да защитят американските сили и регионалните си съюзници, ако Иран отвърне на удара.

Въпреки че Тръмп все още не е взел окончателно решение, вестникът съобщи, че той е поискал да бъдат разположени сили и средства, в случай че реши да предприеме мащабна атака.