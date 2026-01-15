ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За часове събраха 70 000 евро за операцията на 8-г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22100931 www.24chasa.bg

"Уолстрийт джърнъл": Тръмп подготвя военни за евентуален удар срещу Иран

2864
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът Доналд Тръмп нареди да се подготвят военни сили за евентуален удар срещу Иран, въпреки че съветниците му предупредиха, че мащабна атака е малко вероятно да свали режима и може да предизвика по-широк конфликт, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл".

Американски официални лица заявиха пред вестника, че Белият дом следи как Техеран реагира на протестите в цялата страна, преди Тръмп да вземе решение за мащаба на евентуална операция. Съветниците също така предупредиха, че САЩ ще се нуждаят от допълнителна огнева мощ в Близкия изток, за да проведат мащабна атака и да защитят американските сили и регионалните си съюзници, ако Иран отвърне на удара.

Въпреки че Тръмп все още не е взел окончателно решение, вестникът съобщи, че той е поискал да бъдат разположени сили и средства, в случай че реши да предприеме мащабна атака.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега