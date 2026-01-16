Тръмп: Подкрепям новоназначеното палестинско технократично правителство на Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя „новоназначеното палестинско технократично правителство" на Газа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Като председател на Съвета за мир подкрепям новоназначеното палестинско технократично правителство: Националния комитет за управление на Газа, подкрепен от върховния представител на Съвета, да управлява Газа по време на преходния период", написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл". „Тези палестински лидери са непоколебимо ангажирани с МИРНО бъдеще!", добави той.

Междувременно новото преходно правителство на Газа, съставено от палестински експерти, снощи заседава първи път в Кайро, съобщи проправителствената египетска медия „Ал Кахера Нюз".

Технократите са обсъдили следващите стъпки след началото на втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа с бившия пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов, заявиха източници, близки до преговорите.

Срещата е първата от поредица подготвителни срещи. Темите, които ще бъдат обсъдени, включват бъдещото управление на ивицата Газа и възстановяването на крайбрежния анклав.

Технократите са членове на правителството, които заемат постовете си предимно въз основа на професионалната си квалификация и опит, а не на партийната си принадлежност, посочва ДПА.

Разоръжаването на палестинската военна групировка „Хамас" в ивицата Газа е част от втората фаза, обявена от САЩ.

„Хамас" се съгласи с учредяването на правителство от неполитически експерти, които нямат връзки с групировката. Въпреки това „Хамас" продължава да отказва да се разоръжи.