Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Тръмп: Подкрепям новоназначеното палестинско технократично правителство на Газа

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя „новоназначеното палестинско технократично правителство" на Газа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Като председател на Съвета за мир подкрепям новоназначеното палестинско технократично правителство: Националния комитет за управление на Газа, подкрепен от върховния представител на Съвета, да управлява Газа по време на преходния период", написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл". „Тези палестински лидери са непоколебимо ангажирани с МИРНО бъдеще!", добави той.

Междувременно новото преходно правителство на Газа, съставено от палестински експерти, снощи заседава първи път в Кайро, съобщи проправителствената египетска медия „Ал Кахера Нюз".

Технократите са обсъдили следващите стъпки след началото на втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа с бившия пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов, заявиха източници, близки до преговорите.

Срещата е първата от поредица подготвителни срещи. Темите, които ще бъдат обсъдени, включват бъдещото управление на ивицата Газа и възстановяването на крайбрежния анклав.

Технократите са членове на правителството, които заемат постовете си предимно въз основа на професионалната си квалификация и опит, а не на партийната си принадлежност, посочва ДПА.

Разоръжаването на палестинската военна групировка „Хамас" в ивицата Газа е част от втората фаза, обявена от САЩ.

„Хамас" се съгласи с учредяването на правителство от неполитически експерти, които нямат връзки с групировката. Въпреки това „Хамас" продължава да отказва да се разоръжи.

