Владимир Чуков: Тръмп не се намесва в Иран, но пръстът му е на спусъка

Пръстът на Тръмп е на спусъка. След като има насочена пушка, тя рано или късно ще гръмне. В телефонен разговор с Бенямин Нетаняху Тръмп очевидно е оценил, че военните диспозитиви, с които разполага в момента САЩ в региона, не са достатъчни, за да бъдат свършени поставените задачи. В момента се наблюдава насочването на ударната група на самолетоносача "Линкълн" от южнокитайско море към региона. Това каза по Нова тв арабистът Владимир Чуков за случващото се в Иран и готовността на САЩ да се намеси.

През юни, когато нанесоха сериозни удари, САЩ са имали много сериозен военен диспозитив в региона. Сега просто военната мощ е недостатъчна за постигането за тези военни цели.

Този режим е изключително перфекциониран в потушаването на недоволството. Според Владимир Чуков противниците на режима са 2-3 пъти повече от поддръжниците му.