Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Автобус се вряза в сграда в Сеул

Столицата на Южна Корея Сеул. СНИМКА: АРХИВ Снимка: Архив

Два инцидента бяха регистрирани днес в столицата на Южна Корея - Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Автобус се вряза в сграда, като няколко души бяха ранени. Един от тях е в тежко състояние, уточнява Йонхап.

На кадри, излъчени по телевизия Уай Ти Ен (YTN) се вижда как предната част на автобуса се е забила в стъклена фасада на сграда през широк тротоар.

По-рано Йонхап съобщи за голям пожар в южния сеулски квартал Ганнам. 1258 огнеборци и служители на спешните служби са били мобилизирани, а 258 местни жители са били евакуирани, пояснява южнокорейската агенция.

Пожарът е избухнал около 5 ч местно време тази сутрин. Изпепелени са домовете на 180 души, обявиха местните власти.

