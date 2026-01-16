Нов платен отпуск за самотни родители в държавния сектор в Гърция

Допълнителен платен отпуск от 6 работни дни на година ше получат всички самотни родители (вдовици/вдовци, несемейни или разведени, които упражняват изключителни родителски грижи), работещи в публичния сектор. За семейства с три или повече деца, отпускът се увеличава на 8 работни дни на година.

Този отпуск се предоставя в допълнение към полагаемия се редовен годишен отпуск и е предназначен за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот в условия на повишена грижа за децата.

За да се възползват от правото, служителите трябва да представят пред своя отдел „Човешки ресурси" съответните документи, доказващи статута им на единствен родител съгласно актуалното законодателство от януари 2026 г. Отпускът е разрешен годишно и не се пренася автоматично за следващата година.

Съответна разпоредба е включена в законопроект на МВР. Новата мярка е насочена към подпомагане на семейства, в които единият родител сам отглежда непълнолетни деца. Законопроектът вече е внесен и се очаква да бъде гласуван по бързата процедура до края на януари 2026 г., за да могат служителите да се възползват от правото си още през текущата календарна година.

Властите подчертават, че мярката е от социален характер и има за цел да подкрепи най-уязвимите семейства, които са изправени пред повишено натоварване и ограничена способност.