Арестуваха китайски хакери в Атина за кибер измами

Двама китайски граждани бяха арестувани в Североизточна Атина по обвинения, че са организирали високотехнологична схема за измама, използвайки автомобила си като мобилен оперативен център. Получавали достъп до банкови данни на граждани и извършвали незаконни покупки на продукти.

По време на проверката лицата представят фалшиви лични карти, опитвайки се да скрият истинската си самоличност и да избегнат ареста.

Заподозрените оборудвали автомобила си със специализирано електронно оборудване, скрито в багажника и маскирано като багаж. Приемник бил скрит в перка на покрива на колата. Превозното средство функционирало като фалшива клетъчна кула, като мобилните телефони на нищо неподозиращи потребители в района се свързвали с него, вместо с истинската мрежа.

След като получавали достъп до данните на телефоните, те изпращали масови подвеждащи SMS съобщения, за да откраднат банкова информация и идентификационни данни, което им позволявало да получат достъп до банковите сметки на жертвите.

При ареста полицията е конфискувала цялото високотехнологично оборудване и фалшиви документи за самоличност.

Лицата са подведени под отговорност за измама, фалшифициране на документи и нарушаване на законите за личните данни и електронните съобщения. Властите продължават разследването, за да установят точния брой на жертвите, чиито телефони са били „прихванати" от мобилната станция в района на Спата.