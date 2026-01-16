5 г. затвор за бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол беше осъден днес на пет години затвор, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА. Сред повдигнатите му обвинения е възпрепятстване на опитите да бъде арестуван миналата година.

Централният окръжен съд в Сеул обяви, че е признал Юн за виновен в осуетяване изпълнението на заповед за арест, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 година, поясни Ройтерс.

Съдът го призна за виновен и по други обвинения, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждане на военно положение.

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение. Присъдата подлежи на обжалване.