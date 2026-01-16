Стармър намекна забрана на социалните мрежи за деца във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Великобритания Киър Стармър намекна евентуално въвеждане на забрана на социалните мрежи за британски деца под 16 години.

„Всички опции са на масата", каза и добави, че трябва да се направи повече за защита на децата от социалните мрежи и че следи „какво се случва в Австралия", където наскоро беше въведена подобна забрана, разказва Би Би Си.

Следващата седмица Камарата на лордовете ще гласува предложения за забрана, които, ако бъдат приети, могат да засилят натиска върху правителството да предприеме действия. Миналата седмица консерваторите обявиха, че ако спечелят следващите избори, ще забранят достъпа на лица под 16 години до социални мрежи, както и ще въведат забрана за смартфони в училищата.

Лидерът на торите Кеми Бейдънок заяви, че пристрастяващите социални приложения силно корелират с нарастването на проблемите с психичното здраве сред младите хора.

По-рано тази седмица Meta обяви, че е блокирала около 500 000 акаунта във фейсбук и инстаграм през първата седмица от прилагането на новия закон в Австралия.

„Трябва по-добре да защитим децата от социалните мрежи", отговори премиерът Стармър на въпрос дали би подкрепил подобна забрана.

"Наблюдаваме какво се случва в Австралия – всички опции са на масата по отношение на допълнителните защити, които можем да въведем. Децата постъпват в училище на четиригодишна възраст, след като са прекарали прекалено много време пред екрани.", добави той.

Някои депутати неофициално изразяват раздразнение, че Бейдънок и Бърнам са изпреварили правителството по тази тема.

Скорошният сблъсък с X относно Grok AI, за който Даунинг стрийт твърди, че е получил оправдание, може да окуражи правителството за нова конфронтация с големите технологични компании.

Темата може да достигне връхната си точка следващата седмица, когато Камарата на лордовете вероятно ще гласува поправка към Закона за благосъстоянието на децата и училищата, която да забрани на лица под 16 години достъп до социални мрежи.

Участващите в инициативата са оптимисти, че тя ще бъде приета.

Ако това стане, Камарата на общините ще трябва да проведе задължително гласуване по въпроса в следващите няколко месеца.

Фондация „Моли Роуз", занимаваща се с превенция на самоубийствата, изрази опасения от „непредвидените последици от забраните", като предупреди, че те могат „да изтласкат вредното съдържание към нерегулирани пространства, вместо да направят продуктите безопасни по дизайн за децата".

Говорител на Министерството на науката, иновациите и технологиите заяви, че проучването ще бъде публикувано своевременно и добави, че се разглеждат следващи стъпки за опазването на децата в онлайн пространството.

Съгласно Закона за онлайн безопасност технологичните компании са задължени да предотвратяват достъпа на млади хора до вредно съдържание, свързано със самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства и порнография.

Платформите, които не спазват закона, могат да бъдат санкционирани с глоби, затвор, а в най-сериозните случаи – със забрана за дейност във Великобритания.

Някои социални мрежи вече ограничават начина, по който тийнейджърите използват платформите им. Пример е инстаграм, който изисква потребителите да са навършили поне 13 години.