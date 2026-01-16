ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Подобряването на околната среда допринася за висококачественото развитие по река Яндзъ (Видео)

КМГ

СНИМКА: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Река Яндзъ е най-дългата река в Китай. Географски тя преминава през източната, централната и западната част на страната. А икономическият пояс на Яндзъ покрива над 40% от китайското население. Именно заради това от изключително значение е икономическото развитие да върви ръка за ръка с опазването на околната среда, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

