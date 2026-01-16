ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22102150 www.24chasa.bg

Китай публикува насоки за по-достъпна и гъвкава система за фирмени пенсии

КМГ

1460
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на човешките ресурси и социалната сигурност и Министерството на финансите на Китай публикуваха нови насоки, целящи да направят системата за фирмени анюитети (допълнителни пенсии) „по-приобщаваща, по-гъвкава и по-удобна", така че да се разшири достъпът до нея за повече работещи.

Според насоките, всички видове предприятия (частни и държавни), социални организации, фондации, частни нестопански институции и други отговарящи на условията работодатели получават право да създават фирмени пенсионни схеми заедно със своите служители.

Работодателите и служителите ще могат да избират гъвкаво съотношението или размера на вноските в рамките на установените лимити за фирмените анюитети.

Освен това ще бъдат стартирани пилотни програми за разширяване обхвата на фирмените анюитети в избрани индустриални паркове, индустриални клъстери, пилотни зони за реформи, икономически и технологични зони за развитие, както и в паркове за научно-технологични стартъпи.

Фирмените анюитети в Китай бяха въведени през 2004 г. и представляват форма на допълнително пенсионно осигуряване, при която вноски правят както работодателите, така и служителите, пише КМГ. 

Китайската система за пенсионно осигуряване се основава на няколко стълба, включително основното държавно пенсионно осигуряване, фирмени и професионални анюитети, както и индивидуална пенсионна система и пазарно ориентирани индивидуални търговски пенсионни финансови услуги.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание