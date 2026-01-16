ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4 удари южния турски окръг...

КМГ: Китай отчита значително подобрение на качеството на въздуха и околната среда през 2025 г.

КМГ

СНИМКА: КМГ

По данни на Министерството на екологията и околната среда, през 2025 г. средната годишна концентрация на фини прахови частици PM2.5 в национален мащаб е достигнала 28 микрограма на кубичен метър, което представлява спад от 4,4% спрямо предходната година. Делът на дните с добро и много добро качество на въздуха е нараснал до 89,3%, или с 1,9 процентни пункта повече на годишна база.

През периода на 14-ата петилетка (2021-2025) общата концентрация на PM2.5 в страната е намаляла с 20%, а делът на дните с добро качество на въздуха е достигнал най-високото си равнище от началото на мониторинга.

През 2025 г. общите емисии на основните замърсители в Китай са продължили да намаляват, като е постигнато осезаемо подобрение в три основни направления – качеството на въздуха, състоянието на водната среда и условията на живот в градските и селските райони.

В същото време тежките случаи на замърсяване на въздуха и проблемът с т.нар. „черни и зловонни" водни обекти в градовете на практика са били елиминирани, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

