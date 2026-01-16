КМГ: Си Дзинпин призова Китай и Канада да работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства

Днес председателят на КНР Си Дзинпин се срещна с канадския премиер Марк Карни, който е на официално посещение в Китай.

По време на разговора им Си Дзинпин отбеляза, че срещата между двамата през октомври миналата година в Кьонджу, Южна Корея, е поставила началото на нов етап на подобрение и стабилизиране на двустранните отношения.

Китай и Канада трябва да бъдат партньори, градящи отношенията си на взаимно уважение и доверие, общо развитие и тясно сътрудничество, подчерта Си Дзинпин, като изрази готовността на Пекин да засили комуникацията и координацията с Отава в рамките на ООН, Г-20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), за да дадат общ принос за справяне с глобалните предизвикателства, пише КМГ.

Марк Карни заяви, че Канада и Китай имат дълга история на приятелски контакти, икономиките им са силно допълващи се и между тях съществуват широки общи интереси и значителни възможности за развитие. Той подчерта, че Канада е готова да изгради с Китай силно и устойчиво стратегическо партньорство от нов тип, което да донесе повече ползи за народите на двете държави.