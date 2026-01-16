Властите в Иран искат пари от близките на убити по време на протестите, за да им върнат телата

Хората разбиват морги, за да приберат телата на близките си, а от болниците тайно освобождават телата, преди властите да дойдат

Семействата на хора, убити по време на протестите в Иран, твърдят, че властите изискват големи суми пари, за да върнат телата им за погребение.

Множество източници съобщили на Би Би Си, че телата се държат в морги и болници и че властите отказват да ги предадат на близките, освен ако не им бъде платено.

Най-малко 2 435 души са били убити по време на повече от две седмици протести в цялата страна.

Едно семейство от северния град Ращ разказва пред медията, че силите за сигурност са поискали 5 000 долара, за да освободят тялото на техния близък. То се е намирало в моргата на болница „Пурсина", заедно с поне още 70 загинали протестиращи.

В същото време в Техеран семейството на кюрдски сезонен строителен работник отишло да вземе тялото му, но им било казано, че трябва да платят 7 000 долара, за да го получат.

Семейството било принудено да си тръгне без тялото на сина си, тъй като нямало сумата. Строителен работник в Иран обикновено печели по-малко от 100 долара на месец.

В някои случаи болничният персонал се е обаждал на роднините на загиналите, за да ги предупреди предварително да дойдат и да вземат телата, преди силите за сигурност да пристигнат и да започнат да изнудват за пари.

От изданието разказват за жена, която не е знаела, че съпругът ѝ е убит, докато на 9 януари не получила обаждане от болничен служител от неговия телефон. Казали бързо да дойде и да вземе тялото му, преди силите за сигурност да пристигнат и да поискат пари за освобождаването му. Тя отишла в болницата с двете си деца, натоварила тялото на съпруга си на каросерията на пикап и пътувала седем часа до родния им град в Западен Иран, за да го погребе.

„Няколко семейства, страхувайки се, че властите може да задържат телата или да ги погребат тайно, разбиха вратата на моргата и извадиха телата от линейките", каза източник на изданието.

След това семействата пазели телата в продължение на няколко часа в двора на болницата, за да не бъдат отнети, докато успеят да намерят частни линейки за транспортиране.

Блокирането на интернет и комуникациите затруднява получаването на пълна картина за случващото се на място. Международните правозащитни организации нямат пряк достъп до страната и, както и други международни медии.

Протестите започнаха в столицата Техеран на 29 декември след рязък спад на стойността на иранската валута спрямо долара. С разпространението им в десетки други градове те прераснаха в протести срещу духовното управление, а силите за сигурност предприеха жесток разгон.

На 8 януари протестите рязко ескалираха и бяха посрещнати със смъртоносна сила от властите.

По данни на базираната в САЩ агенция Human Rights Activists News Agency, най-малко 2 435 протестиращи са били убити от началото на безредиците, както и 13 деца и 153 души, свързани със силите за сигурност или правителството. 18 470 протестиращи са били арестувани.

Междувременно арестите в цялата страна продължават. Силите за сигурност и разузнавателните звена на Революционната гвардия са задържали активисти, адвокати и обикновени граждани.