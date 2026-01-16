Русия: Противовъздушната ни отбрана свали 106 украински дрона тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през последната нощ силите й за противовъздушна отбрана са свалили 106 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

В изявлението на военното ведомство се посочва, че 44 дрона са били свалени над Белгородска област, 22 - над Рязанска област, по 11 - над Ростовска и Воронежка област, 7 - над Курска област, по 4 - над Тулска и Волгоградска област, по един дрон - над Орловска и Липецка област. Един безпилотен летателен апарат е бил прехванат и над Кримския полуостров.

Двама души са били ранени при украинската атака в Рязанска област, написа в "Телеграм" регионалният управител Павел Малков.