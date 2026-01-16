ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22102638 www.24chasa.bg

Русия: Противовъздушната ни отбрана свали 106 украински дрона тази нощ

1176
Дронове СНИМКА: Getty Images

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през последната нощ силите й за противовъздушна отбрана са свалили 106 украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

В изявлението на военното ведомство се посочва, че 44 дрона са били свалени над Белгородска област, 22 - над Рязанска област, по 11 - над Ростовска и Воронежка област, 7 - над Курска област, по 4 - над Тулска и Волгоградска област, по един дрон - над Орловска и Липецка област. Един безпилотен летателен апарат е бил прехванат и над Кримския полуостров. 

Двама души са били ранени при украинската атака в Рязанска област, написа в "Телеграм" регионалният управител Павел Малков. 

Дронове СНИМКА: Getty Images

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание