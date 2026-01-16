ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна: Неутрализирахме 53 от 76 дрона, с които Русия ни атакува тази нощ

660
Дронове СНИМКА: Getty Images

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна заявиха, че са неутрализирали 53 от общо 76 дрона, с които Москва е атакувала страната, предаде Укринформ.

От четвъртък 18:00 ч. украинско (и българско) време до 8:30 ч. тази сутрин Русия атакува Украйна със 76 безпилотни летателни апарата тип "Шахед", "Гербера", "Италмас" и др. 

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за електронна война и за безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили, съобщи БТА. 

Според предварителни данни към 8:30 ч. силите за противовъздушна отбрана са прехванали 53 вражески дрона.

 

 

