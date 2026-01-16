Франция към САЩ: Завладяването на Гренландия е червена линия

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр предупреди американския финансов министър Скот Бесент, че всеки опит за завземане на Гренландия би означавал „прекрачване на червена линия" и би застрашил икономическите отношения между Европа и Вашингтон.

В интервю за Financial Times, Лескюр каза, че е отправил това послание към министъра на финансите на САЩ по време на среща във Вашингтон на 12 януари, подчертавайки дълбокото безпокойство на Европа от претенциите на президента Доналд Тръмп към арктическата територия.

„Гренландия е суверенна част от суверенна държава, която е част от ЕС. С това не бива да се играе", предупреди министърът.

Въпреки споровете с администрацията на Тръмп по теми като Гренландия, митата и регулацията на технологичния сектор, Лескюр подчерта, че Европа трябва да продължи да работи със САЩ по общи приоритети, като например френските инициативи На въпрос дали ЕС трябва да отговори с икономически санкции, ако Тръмп реши да нахлуе в Гренландия, Лескюр заяви при доставките на редкоземни материали.

„Когато имаме разногласия, винаги е по-добре да останем в диалог, и точно това правим. Разговорът трябва да продължи, стига да не се прекрачват линии, които не бива да се прекрачват", каза той и припомни, че САЩ и Франция са близки съюзници от 250 години.

„Не искам да спекулирам с това. Очевидно, ако се стигне дотам, ще се окажем в напълно нов свят и ще трябва да се приспособим съответно", отговори министърът на въпрос дали ЕС трябва да отговори с икономически санкции, ако Тръмп реши да нахлуе в Гренландия.

ЕС и САЩ имат най-големите двустранни търговски отношения в света, като общият обмен на стоки и услуги надхвърля 1,6 трилиона евро през 2024 г., според данни на ЕС.

През последните седмици Тръмп разтревожи Европа, като многократно настояваше, че САЩ ще поемат „собствеността" върху Гренландия по един или друг начин, аргументирайки се с въпроси на националната сигурност.

„Трябва да се движим по-бързо по всички тези теми, защото Китай не чака, а САЩ също не чакат", каза той относно френските инициативи за намаляване икономическото влияние на Китай.

„Европа трябва да отстоява силата си като голям пазар и икономическа сила", заяви още той.

В същото време, докато настоява за по-активна външна политика, Франция е затруднена от големи бюджетни дефицити и политическа безизходица около бюджета за 2026 г.

Без парламентарно мнозинство последователните правителства на президента Еманюел Макрон – четири за 18 месеца – не могат да приемат бюджети и са принудени да правят отстъпки на опозицията, най-вече на център-лявата Социалистическа партия.

"Бюджет ще има много скоро" обеща Лескюр.