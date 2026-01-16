„ТикТок“ затяга възрастовите ограничения в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„ТикТок“ (TikTok) започва да внедрява нова технология за разпознаване на възрастта в цяла Европа през идните седмици, съобщиха днес от компанията пред Ройтерс. Платформата, собственост на китайската компания „БайтДенс“ (ByteDance), е изправена пред регулаторен натиск за по-добро идентифициране и премахване на акаунти, принадлежащи на деца под 13 години.

Системата, разработена в рамките на едногодишен пилотен проект в Европа, анализира информация за профила, публикуваните видеоклипове и поведенчески сигнали, за да прецени дали даден акаунт може да е на непълнолетен. Акаунтите, маркирани от технологията, ще бъдат преглеждани от специалисти модератори, вместо автоматично да бъдат забранявани, съобщи „ТикТок“, цитирана от БТА.

Внедряването на системата се случва в момент, в който европейските власти следят стриктно как платформите проверяват възрастта на потребителите съгласно „строги правила за защита на данните“ на фона на опасения, че настоящите подходи са или неефективни, или прекалено инвазивни.

Австралия наложи в края на миналата година първата в света забрана за социални медии за деца под 16 години, а Европейският парламент настоява за възрастови ограничения на платформите на социалните медии. Дания иска да забрани социалните медии за лица под 15 години, съобщи БТА.

Пилотният проект във Великобритания доведе до премахването на хиляди допълнителни акаунти на деца под 13 години.

Въпреки значителните усилия няма договорен на глобално ниво „способ“ за потвърждаване на възрастта на дадено лице, като същевременно се запазва поверителността на данните, обяви „ТикТок“.

При обжалване на забрани компанията ще използва оценката за възрастта на лицето от доставчика на услуги за „верификация“ „Йоти“ (Yoti) наред с проверки на кредитни карти и издадени от властите документи за самоличност.

„Мета“ (Meta) също използва „Йоти“ за проверка на възрастта на потребителите във „Фейсбук“ (Facebook).

„ТикТок“ съобщи, че новата технология е създадена специално за Европа, за да отговаря на „регулаторните изисквания на региона“. Компанията е работила с Комисията за защита на данните на Ирландия, водещият регулаторен орган за поверителността на данните в ЕС, докато е разработвала системата.

Европейските потребители ще бъдат уведомени при стартирането на технологията, подчерта „ТикТок“.