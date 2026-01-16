ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин обсъдил по телефона ситуацията в Близкия изток с Нетаняху и Пезешкиан (Обновена)

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Руският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху ситуацията около Иран, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Кремъл.

Двамата лидери обсъдиха "положението в Близкия изток и ситуацията около Иран", пише в текста. Президентът Путин изрази позицията, че трябва да се предприемат "политически и дипломатически ходове" за гарантиране на стабилност и сигурност в региона. Потвърдена бе готовността на руската страна "да продължи да полага съответните посреднически усилия и да съдейства за насърчаването на конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани държави", допълва пресслужбата на Кремъл.

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че президентът Путин е разговарял днес по телефона и с иранския си колега Масуд Пезешкиан, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Руският президент ще продължи да полага усилия за деескалация на ситуацията в региона, каза Песков.

