Венецуела освободи от затвора чех, задържан за участие в заговор за убийството на Мадуро

Чешки гражданин, излежаващ присъда във венецуелски затвор от 2024 г., е бил освободен заедно с други чуждестранни граждани, съобщи чешкият външен министър Петър Мацинкa, цитиран от Ройтерс и БТА.

По информация на чешки медии мъжът е бил задържан по обвинения, че е планирал да участва в заговор за убийството на Николас Мадуро и за сваляне на правителството.

Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес обяви в сряда, че освободените досега политически затворници в страната са над 400, но правозащитни организации посочват, че според техните статистики броят на освободените през последните дни е много по-малък - между 60 и 70 души.