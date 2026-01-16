Вицепремиерът на Великобритания пристигна в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът на Великобритания Дейвид Лами пристигна в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на посланика на Украйна във Великобритания Валерий Залужни.

Залужни заяви в платформата "Телеграм", че страните ще участват във Форум за Стогодишното партньорство и ще обсъдят бъдещото сътрудничество, съобщи БТА.

Преди една година украинският президент Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър подписаха 100-годишно споразумение за партньорство, целящо задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и гарантиране на продължаването на военната подкрепа за Киев.