Вицепремиерът на Великобритания пристигна в Украйна

Дейвид Лами, британски външен министър Снимка: X/ @BowesChay

Вицепремиерът на Великобритания Дейвид Лами пристигна в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на посланика на Украйна във Великобритания Валерий Залужни.

Залужни заяви в платформата "Телеграм", че страните ще участват във Форум за Стогодишното партньорство и ще обсъдят бъдещото сътрудничество, съобщи БТА. 

Преди една година украинският президент Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър подписаха 100-годишно споразумение за партньорство, целящо задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и гарантиране на продължаването на военната подкрепа за Киев.

 

