Майката на едно от децата на Мъск съди компанията му за неприлични снимки, създадени от Grok

Ашли Сейнт Клеър, майката на едно от децата на Илон Мъск, заведе дело срещу компанията му за изкуствен интелект xAI на 15 януари.

Обвинението е за небрежност и причиняване на емоционален стрес, тъй като xAI е позволила на потребители на нейния инструмент Grok да създават фалшиви снимки на нея в сексуално откровени пози и не е ограничила достатъчно подобно поведение въпреки подадените от нея сигнали, съобщава NBC News.

Делото идва на фона на нарастващо възмущение от изкуствения интелект на Мъск. Причината е способността на Grok да „съблича" хора от качени в системата снимки и често да заменя дрехите им с бикини или бельо.

Искът първоначално е подаден в щатски съд в Ню Йорк, но бързо е прехвърлен във Федералния окръжен съд за Южния окръг на Ню Йорк по искане на xAI. Според документа Сейнт Клеър е уведомила компанията, че потребители създават незаконни дийпфейк изображения на нея „като дете, облечено само в тънки бикини" и „като възрастен в сексуално откровени пози", и е поискала услугата Grok да бъде ограничена, така че да не създава подобни изображения.

В четвъртък xAI заведе насрещно дело срещу Сейнт Клеър във федерален съд в Тексас. Компанията твърди, че тя е нарушила условията за ползване, претендирайки за обезщетение над 75 000 долара. Според иска на xAI всички претенции срещу компанията трябва да се подават или във Федералния съд за Северния окръг на Тексас, или в щатските съдилища на окръг Тарант, Тексас.

Миналата седмица X ограничи възможностите на бота Grok за отговори, като на практика попречи на генерирането на изображения, които без съгласие представят разпознаваеми хора в разголени бански или бельо. Към момента обаче тази опция остава активна в самостоятелното приложение Grok, на уебсайта на Grok и в специалния раздел Grok в X.

От седмици Grok генерира огромно количество сексуализирани AI изображения. Според изследователи темпото е достигнало хиляди такива на час през миналата седмица. Много от тях са били публикувани публично в X.

Създаването и разпространението на сексуализирани изображения без съгласие на участника в снимката предизвикаха глобална реакция, включително редица правителствени разследвания и призиви магазините за приложения за смартфони да забранят или да ограничат X. Регулатори и други технологични компании обаче засега не са стигнали до подобни мерки.

В иска на Сейнт Клеър се твърди, че функцията на Grok, която позволява създаването на дийпфейкове, представлява дефект в дизайна и че компанията е могла да предвиди използването ѝ за тормоз над хора с незаконни изображения.

„Ответникът е извършил крайно и възмутително поведение, което надхвърля всички граници на приличието и е напълно нетърпимо в едно цивилизовано общество", пише още в иска.