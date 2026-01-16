Бежанци тормозили сексуално студенти, принудени да живеят с тях в Амстердам

Нидерландски студенти, принудени да живеят рамо до рамо със 125 бежанци с цел по-лесна интеграция, са били подложени на сексуално насилие и агресия в продължение на години, съобщава "Дейли Мейл".

Жилищният комплекс Stek Oost, разположен в квартал Ватерграфсмеер в Амстердам, е представен като мечтано решение на жилищната и бежанската криза в Нидерландия.

Общо 125 студенти и 125 бежанци е трябвало да живеят заедно, като дори са били насърчавани да се „сприятеляват", за да могат мигрантите по-бързо да се адаптират към живота в страната. Но пред разследващото документално предаване Zembla студентите разказват, че са станали жертви на множество сексуални посегателства, тормоз, насилие, преследване, а дори и на предполагаемо групово изнасилване.

Една жена споделя, че редовно е ставала свидетел на сбивания в коридора, а след това и в общата дневна. Мъж разказва, че бежанец го е заплашил с кухненски нож с острие около 20 сантиметра. Въпреки многократните сигнали до властите, не са взети мерки по случая, твърдят жителите.

В един от най-шокиращите случаи бивша обитателка разказва, че е била изнасилена от сириец, след като той я поканил в стаята си да гледат филм и после отказал да я пусне да си тръгне.

„Той искаше да учи нидерландски, да получи образование. Аз исках да му помогна", споделя тя и описва как той няколко пъти я канил в стаята си.

Една вечер се съгласила да отиде в стаята му, за да гледат филм. Скоро обаче се почувствала неудобно и поискала да си тръгне. Той обаче я затворил и я подложил на сексуално насилие.

Въпреки че подала сигнал в полицията през 2019 г., случаят бил прекратен поради липса на доказателства.

Само шест месеца по-късно друга жена, живееща в Stek Oost, предупредила жилищната асоциация, която управлява комплекса, че се страхува за своята безопасност и тази на останалите жени. Местната власт отговорила, че е невъзможно мъжът да бъде изгонен.

Едва след официалния арест на насилника през март 2022 г. той напуска комплекса. По-късно е признат за виновен за изнасилването и през 2024 г. е осъден на едва три години затвор.

„Виждаме недопустимо поведение и хората се страхуват. Но юридически това често не е достатъчно, за да бъде някой изведен от дома си или да му бъде наложено задължително лечение. Постоянно се сблъскваме със същите пречки", коментира Каролиен де Хеер, председател на източния район на Амстердам, където се намира Stek Oost.

Компанията Stadgenoot, която управлява комплекса, твърди че през лятото на 2023 г. е станал друг ужасяващ случай. В един от апартаментите е извършено групово изнасилване.

Полицията съобщава пред вестник De Telegraaf, че няма информация за такъв конкретен случай, но потвърждава, че са подадени седем сигнала за сексуално насилие.

От откриването си през 2018 г. Stek Oost е обект на множество подобни обвинения. През 2022 г. телевизия AT5 съобщи, че бежанец е бил обвинен в шест сексуални нападения между 2018 и 2021 г. в сградата. Той е водил дълга съдебна битка с местните власти, които са се опитвали да го изведат от комплекса.

От своя страна Stadgenoot е искала затварянето на обекта още през 2023 г., но местната управа е отказала.

Все пак комплексът ще бъде закрит през 2028 г., когато изтича договорът за управлението му.