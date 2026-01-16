ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията хвана стари познайници с амфетамини в До...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22104448 www.24chasa.bg

Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

2788
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия смята Гренландия за датска територия и добави, че ситуацията около сигурността на острова "е извънредна" от гледна точка на международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

По-рано тази седмица Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия. По думите на руското правителство кризата около арктическата територия разкрива двойните стандарти на западните сили, които претендират за морално превъзходство.

Песков днес коментира и проявеното от Италия, Франция и Германия желание за подновяване на диалога по украинския въпрос с Русия. По думите му това е значителна промяна, съответстваща на възгледите на Кремъл. Русия продължава диалога си със САЩ за постигането на мирно споразумение за Украйна, но няма подобен диалог с европейските правителства, каза още Песков.

"Усилията на САЩ да дадат политико-дипломатическа посока на украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим усилията на Вашингтон в този план", каза още Песков, цитиран от ТАСС в отговор на журналистическия въпрос дали Русия продължава да смята САЩ за надежден партньор в преговорите за Украйна след развоя на събитията във Венецуела. Той добави, че Москва запазва своята "отвореност към преговорния процес".

Песков коментира и изказването на британската външна министърка Ивет Купър за изданието "Политико", че не вижда доказателства Москва да иска мир в Украйна. "Великобритания продължава да заема радикална позиция", каза говорителят на Кремъл.

По думите му Москва се готви да посрещне пратеника на американския Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за мирни преговори, но все още не е определена дата на визитата им.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега