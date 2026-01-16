Тръмп праща емисар в Гренландия през март, САЩ чакат сделка за острова дотогава

Джеф Ландри, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и губернатор на Луизиана заяви, че планира да посети арктическия остров през март тази година, и изрази увереност, че е възможно да бъде постигнато споразумение, предаде Ройтерс.

"Наистина вярвам, че трябва и може да бъде постигнато споразумение, ако посещението стане факт", посочи днес Джеф Ландри в интервю за "Фокс Нюз" след срещата на американската делегация, съставена от конгресмени от Републиканската и Демократическата партия с лидерите на Дания и Гренландия.

"Президентът е сериозен. Той вече каза на Дания какво иска и сега остава държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да сключат споразумение", допълни Ландри.

Губернаторът е заявявал неведнъж в радио- и тв интервюта, че не се интересува от провеждане на срещи с дипломати и предпочита да общува директно с "обикновените" гренландци. Именно затова той планира да посети най-емблематичното състезание с кучешки впряг в Гренландия - Avannaata Qimussersua.

Не е ясно обаче дали емисарят на Тръмп ще бъде допуснат до събитието, след като организаторите посочиха в пост във фейсбук от 13 януари, че са отменили поканата за Ландри и са започнали разследване за това как я е получил, пише USA Today.