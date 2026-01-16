ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията хвана стари познайници с амфетамини в До...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22104899 www.24chasa.bg

Мелони: Арктика трябва да бъде приоритет за ЕС и НАТО

704
Джорджа Мелони СНИМКА: Х/@GiorgiaMeloni

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че Арктика трябва да бъде във фокуса както на НАТО, така и на Европейския съюз, предаде АНСА.

"Италия е убедена, че Арктика винаги трябва да бъде приоритет на ЕС и НАТО и че Атлантическият алианс трябва да се възползва от възможността да развие координирано присъствие в региона, което е способно да предотвратява напрежението и да реагира на намесата на други страни", заяви Мелони, която е на посещение в Япония.

Районът е в центъра на световното внимание на фона на заявеното желание на президента на САЩ Доналд Тръмп Съединените щати да поемат контрола над Гренландия.

Междувременно външният министър Антонио Таяни представи в Рим стратегията на Италия за Арктика.

"Фокусът на Европа и Италия върху Арктика не е новост. Винаги сме признавали централна роля на този район", каза Таяни, цитиран от БТА. 

"Подготвяме бизнес мисия в Арктика с нашето посолство в Копенхаген. Имаме стратегическа визия, мисля за кръгла маса, за да бъдем начело по въпросите, свързани с отбраната, енергетиката. Искаме да подкрепим бизнеса си и да застанем до него, защото Арктика е приоритетен регион за нас", добави той.

Джорджа Мелони СНИМКА: Х/@GiorgiaMeloni

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега