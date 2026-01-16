Мелони: Арктика трябва да бъде приоритет за ЕС и НАТО

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че Арктика трябва да бъде във фокуса както на НАТО, така и на Европейския съюз, предаде АНСА.

"Италия е убедена, че Арктика винаги трябва да бъде приоритет на ЕС и НАТО и че Атлантическият алианс трябва да се възползва от възможността да развие координирано присъствие в региона, което е способно да предотвратява напрежението и да реагира на намесата на други страни", заяви Мелони, която е на посещение в Япония.

Районът е в центъра на световното внимание на фона на заявеното желание на президента на САЩ Доналд Тръмп Съединените щати да поемат контрола над Гренландия.

Междувременно външният министър Антонио Таяни представи в Рим стратегията на Италия за Арктика.

"Фокусът на Европа и Италия върху Арктика не е новост. Винаги сме признавали централна роля на този район", каза Таяни, цитиран от БТА.

"Подготвяме бизнес мисия в Арктика с нашето посолство в Копенхаген. Имаме стратегическа визия, мисля за кръгла маса, за да бъдем начело по въпросите, свързани с отбраната, енергетиката. Искаме да подкрепим бизнеса си и да застанем до него, защото Арктика е приоритетен регион за нас", добави той.