Зеленски и чешкият президент почетоха в Киев загиналите във войната украински войници

Президентите на Украйна и Чехия Володимир Зеленски и Петър Павел отдадоха почит на загиналите украински защитници пред Стената в памет на загиналите за Украйна в Киев, съобщи Укринформ.

Агенцията цитира съобщение за събитието, направено от украинския президент във Фейсбук.

"Винаги ще бъдем благодарни на всеки един от тях за всичко, което направиха, за да запазят Украйна, за това, че застанаха в защита на нашата държава и за това, че се бориха с врага. Почитаме паметта на нашите войни. Вечна благодарност към тях“, каза той.

Чешкият президент Петър Павел днес пристигна в Киев, съобщи БТА.