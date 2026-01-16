Фицо ще се срещне с Тръмп в събота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Словакия Роберт Фицо ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в събота, 17 януари в 15:30 ч. местно време (22:30 ч. българско) в резиденцията Мар а Лаго във Флорида, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Срещата ще се състои по време на работното посещение на Фицо в САЩ, съобщи днес пресслужбата на правителствения офис.

Фицо отпътува за САЩ вчера следобед, за да се срещне с американския министър на енергетиката Кристофър А. Райт във Вашингтон днес около 15:00 ч. местно време, след което ще присъства на церемония по подписването на споразумение между словашкото и американското правителство за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергия, пише БТА.

Министърът на икономиката Дениса Сакова и министърът на външните работи Юрай Бланар придружават Фицо в САЩ.