Разкриха престъпна мрежа за избягване на наборна военна служба в Днипропетровска област

Службите за сигурност на Украйна разкриха мащабна престъпна мрежа за избягване на военната мобилизация в Днипропетровска област в Източна Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Сред организаторите на схемата е ръководителката на военномедицинската комисия към местния център за наборна служба и социална подкрепа. Служителите на реда са намерили при обиск в дома ѝ повече от 300 000 долара.

Разследването е установило, че ръководителката на ведомството, заедно с нейни съучастници, е изготвяла срещу подкуп фалшиви медицински удостоверения, благодарение на които призованите на задължителна военна служба са успели да я избегнат. Цената на подобни "услуги" е започвала от 2500 долара.

Служител на териториалния наборен център и център за социална подкрепа е бил натоварен със задачата да намира клиенти и да обновява техните документи за военна служба. Той е действал в съучастие с 58-годишен жител на областта.

Службите за сигурност на Украйна са документирали повече от 20 случая на подкупване на организаторите на престъпната мрежа.

Запозрените могат да получат присъда до 10 години лишаване от свобода и конфискуване на имущество.