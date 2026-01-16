През 2025 г. над 422 000 души са подписали договори с руската армия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че 422 704 души са подписали договор с руските въоръжени сили през миналата година, съобщиха държавните информационни агенции, цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

Броят на хората, постъпили на кадрова военна служба през 2025 г., е по-нисък от този през 2024 г., когато те бяха около 450 000.

Медведев, бивш руски президент, каза това на разпространени от руските агенции видеокадри от заседание, посветено на технологиите за производство на дронове. На годишната си през конференция през декември президентът Владимир Путин заяви, че 2025 г. е била особено силна по отношение на набирането на оператори на дронове.

"Договор за военна служба са сключили 422 704 души. Това са окончателните данни, с които разполагаме. Други 32 хиляди души сключиха договор за служба на доброволни начала, тоест това са нашите доброволци", отбеляза Медведев, добавяйки, че задачата, поставена от върховния главнокомандващ, е изпълнена, допълва ТАСС.