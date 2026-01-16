ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Искат постоянен арест за сина на Атанас Бобоков. Б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22105399 www.24chasa.bg

Повечето пътища в Гърция са отворени след споразумението за среща на Мицотакис с фермерите

1988
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

С малки изключения пътищата в Гърция днес са отворени, след като беше договорена среща между премиера Кириакос Мицотакис и протестиращите земеделци, която ще се проведе в понеделник, съобщава АНА-МПА.

На много от местата на блокадите обаче тракторите остават край пътното платно в готовност за евентуални по-нататъшни протестни действия.

Напълно е възстановено движението по цялата дължина на магистралата от Ламия до Атина.

Свободно се преминава и през мястото на една от най-големите блокади – при Никея край Лариса.

Още вчера бяха отворени и всички гранични пунктове на Гърция на границите с България и Северна Македония.

За вторник е насрочено ново общо събрание на протестиращите, за да бъдат информирани за резултатите от срещата и да решат какви да бъдат следващите им стъпки, пише БТА. 

В началото на седмицата премиерът Мицотакис проведе разговори с 25 представители на земеделския сектор, на който обаче представители на по-радикалните протестни групи отказаха да присъстват, настоявайки за по-широко представителство. В сряда обаче и твърдото ядро на протестиращите прие да се срещне с Мицотакис.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега