Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Украинска делегация е на път за САЩ за преговори за гаранции за сигурност и пакет за възстановяване след войната, заяви днес президентът Володимир Зеленски, изразявайки надежда документите да бъдат подписани по време на Световния икономически форум в Давос следващата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Екипът на Киев се надява също в хода на преговорите да получи яснота от САЩ за руската позиция по отношение на подкрепяните от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната, заяви Зеленски на обща пресконференция с чешкия президент Петър Павел в Киев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Ройтерс по-рано тази седмица, че може да се срещне със Зеленски на Световния икономически форум - среща, която украинският лидер публично е поискал.

Зеленски заяви, че "Украйна е завършила своята част от работата по документите, очертаващи "пакет за просперитет", за да бъдат отключени средства за скъпоструващото следвоенно възстановяване на Украйна, както и по американските гаранции за сигурност, предназначени да спрат бъдеща руска атака.

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване.

Тръмп, който често е критикувал Зеленски, заяви вчера, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда украинския лидер като пречка за мира, оценка, която е в ярък контраст с тази на европейските съюзници, посочва Ройтерс.

Вашингтон оказва натиск върху Украйна да се съгласи на рамков мирен договор, който след това ще представи на Москва, докато Киев и европейските му съюзници се опитват да гарантират, че Украйна няма да бъде отново атакувана от Русия в бъдеще.

Зеленски днес заяви, че Русия бави мирните усилия и посочи последните удари на Москва по енергийната система на Украйна като доказателство за "истинските намерения на Москва".

"Всяка от тези атаки срещу нашия енергиен сектор и нашите градове ясно показва истинските интереси и намерения на Русия: те не се интересуват от споразумения, а от по-нататъшното унищожаване на Украйна", написа той в социалните мрежи след пресконференцията.