САЩ и Мексико постигнаха съгласие за засилване на борбата с наркотрафика

Мексиканският външен министър Хуан Рамон де ла Фуенте и държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведоха късно снощи телефонен разговор, в който изразиха съгласие, че "трябва да се направи повече", за да могат двете страни да се справят с "общите заплахи", пред които са изправени, предаде агенция ЕФЕ.

В съвместно комюнике двамата потвърдиха значението на партньорството между Съединените щати и Мексико, основано на взаимно зачитане на суверенитета, като същевременно признаха, че въпреки постигнатия напредък "все още има значителни предизвикателства". Разговорът се състоя на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за възможни сухопътни военни действия в Мексико, насочени срещу наркокартелите.

В този контекст страните се договориха двустранната група за прилагане на мерките за сигурност, чиято следваща среща е насрочена за 23 януари, да засили действията срещу картелите и трафика на фентанил и оръжия през границата. Освен това беше решено да се свика среща на министрите по сигурността във Вашингтон следващия месец.

В отделно съобщение в социалните мрежи Бюрото по въпросите на Западното полукълбо към Държавния департамент на САЩ подчерта необходимостта от "конкретни, проверими резултати" от страна на Мексико срещу наркотерористичните мрежи, като заяви, че бавният напредък, свързан с граничната сигурност, е неприемлив.

Разговорът между външните министри последва такъв между Тръмп и мексиканския президент Клаудия Шейнбаум, която заяви, че американска военна намеса в Мексико е изключена. В сряда Шейнбаум не изключи възможността за лична среща с Тръмп след официалните събития, свързани с годишнината от встъпването му в длъжност на 20 януари.

Мексиканският президент подчерта, че двете страни имат широк списък от съвместни задачи, включително подготовката за Световното първенство по футбол, на което Мексико ще бъде домакин заедно със САЩ и Канада и което ще бъде открито в Мексико на 11 юни.