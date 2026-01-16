Eutelsat подписа споразумение с MaiaSpace

Европейският сателитен оператор "Ютелсат" (Eutelsat) съобщи, че е подписал споразумение с френския космически стартъп "МаиаСпейс" (MaiaSpace) за бъдещи изстрелвания на свои сателити в ниска околоземна орбита, предаде Ройтерс. Сделката се разглежда като стратегически тласък за Европа в опитите ѝ да навакса изоставането си спрямо американската компания "СпейсЕкс" (SpaceX).

Споразумението с "МаиаСпейс", дъщерно дружество на "Ариана груп" (ArianeGroup) – най-големия европейски производител на космически ракети, предвижда серия от изстрелвания, които се очаква да започнат през 2027 година. "МаиаСпейс" ще се превърне в допълващ партньор към съществуващите доставчици на услуги за изстрелване, заяви главният инженер на "Ютелсат" Арлен Касигиан.

"Ютелсат" притежава компанията "УанУеб", която в момента е единствената действаща нискоорбитална сателитна система в света освен "Старлинк" (Starlink) на Илон Мъск. "УанУеб" (OneWeb) е смятана за стратегически актив от правителствата на Франция и Великобритания, които са сред най-големите акционери на "Ютелсат", тъй като осигурява защитен интернет достъп за правителства, военни структури, бизнес и потребители в слабо обслужвани региони.

"МаиаСпейс" разработва частично многократно използваема ракета-носител от малък клас, която би била първата от този тип в Европа. Подобни технологии позволяват по-ниски разходи за изстрелване и по-висока честота на мисиите – област, в която "СпейсЕкс" има значително предимство чрез ракетата Falcon 9 и разработката на напълно многократно използваемата система "Старшип" (Starship), съобщи БТА.

"Ютелсат", която придоби "УанУеб" през 2023 г., планира през следващите години да изстреля 440 нови нискоорбитални сателита, произведени от "Еърбъс" (Airbus), с цел обновяване и разширяване на своята мрежа. "МаиаСпейс", основана през 2022 г., очаква да започне търговска дейност през 2026 г.