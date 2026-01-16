Шефът на Ryanair: Тръмп е лъжец. Исторически греши по много от геополитическите въпроси

Американският президент Доналд Тръмп е лъжец, който исторически греши по много от основните геополитически въпроси, пред които е изправен светът през 2026 г., заяви гневно шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри в интервю за POLITICO.

Коментарите на изпълнителния директор на авиокомпанията са рядка критика срещу Тръмп от страна на корпоративния свят, където бизнес титаните обикновено се стремят да не обиждат непредсказуемия американски лидер.

О'Лиъри разкритикува Тръмп, с когото за последно е разговарял през 2016 г. за това, че не подкрепя Украйна срещу Русия и за налагането на мита, които объркали световната търговия.

„Мисля, че Тръмп е в грешка по отношение на Украйна и Русия, той не е прав и по отношение на митата", каза О'Лиъри, който призна, че президентът е имал право да се оплаче, че европейските страни не полагат достатъчно усилия в областта на отбраната.

О'Лиъри добави, че ако беше американец, би бил естествен републиканец. Въпреки това, той не би се присъединил към партия, ръководена от Тръмп.

„Нямам никаква вяра или доверие в Тръмп, който отново и отново се доказа като лъжец", каза той.

Това не е първият път, когато О'Лиъри критикува Тръмп, което го прави куриоз в корпоративния свят, който в голяма степен се отнася с уважение към американския президент, откакто той се върна на поста си. О'Лиъри обаче отдавна заявява, че Ryanair няма намерение да лети през Атлантическия океан. Авиокомпанията е и един от най-големите клиенти на Boeing, което я предпазва от политически отзвук.

Шефът на нискотарифната авиокомпания отдавна критикува това, което счита за прекомерна бюрокрация, която според него задушава компаниите в ЕС. Той смята, че двойната заплаха от Тръмп и Русия означава, че Европа трябва да премахне "глупавите туристически такси" и регулации, за да възвърне конкурентоспособността си.

„В Украйна има война. Тръмп е в Белия дом. Не, нека отново регулираме шибаните авиопревози. Политическите и икономическите промени означават, че ЕС трябва да защити единния пазар - едно от най-големите си постижения", каза той.

„Аз съм голям поддръжник на единния пазар в Европа, той е най-големият успех в живота ми", каза О'Лиъри в сряда в кулоарите на пресконференция в Брюксел.

Изпълнителният директор на Ryanair изброи трите най-големи постижения на ЕС според него: „Ниските цени на самолетните билети, роуминг таксите и Erasmus, който е един от най-добрите начини да се сплотят младите хора... и да се сближи Европа. Но ще трябва да започнем да защитаваме тези свободи".

О'Лиъри остро критикува усилията за увеличаване на данъците и регулациите – от предложеното от Белгия по-високо данъчно облагане на авиацията с цел насърчаване на по-устойчиви видове транспорт, като железопътния, до предложението на Европейския парламент за увеличаване на правата на пътниците, включително позволяването им да носят безплатно повече багаж на борда.

Той нарече проекта на Парламента „лудо, незаконно предложение" и добави: „ЕП е място за разговори на идиоти, където всичко, което правят, е да измислят, налагат повече разходи и повече регулации на европейските потребители и граждани."

Той също така критикува увеличението на данъка върху авиацията в Белгия, което министърът на транспорта на страната защити в интервю за POLITICO.

В отговор на предложението за данък Ryanair заяви, че ще намали с 1 милион места на летище Брюксел Юг Шарлероа през 2026 г.

Тъй като увеличението на данъка не беше отменено, О'Лиъри обяви в сряда, че Ryanair ще намали капацитета за пътувания в страната с още 1 милион места през 2027 г. и ще намали присъствието си в базата в Шарлероа от 19 на 15 самолета.

Вместо да облага пътниците с данък, О'Лиъри призова схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на блока да се прилага и за дългите полети до дестинации извън ЕС. Понастоящем ETS се прилага само за полети в рамките на ЕС и не засяга по-замърсяващите междуконтинентални маршрути.

„Ако наистина сте сериозни по отношение на екологичните данъци тук в Белгия, приложете ETS за американските полети, приложете ETS за азиатските полети и приложете ETS за полетите от Персийския залив", каза той.

Но това може да предизвика конфликт със САЩ, които предупредиха срещу климатични мерки, които засягат техния бизнес. Това „никога няма да се случи, докато Тръмп е в Белия дом", каза О'Лиъри.