Стармър нямал никакви планове да говори с Путин

Британският премиер Киър Стармър няма "никакви планове" да разговаря с руския президент Владимир Путин, както призоваха френският президент Еманюел Макрон и италианската министър-председателка Джорджа Мелони, заяви говорител на "Даунинг стрийт", цитиран от Франс прес.

"Министър-председателят няма никакви планове да разговаря с президента Путин. Неговата цел е да подкрепи по ясен начин Украйна за постигането на справедлив и траен мир, а също за гарантиране, че Киев е в най-добра позиция както да продължи да се сражава, така и да води преговори за мир", посочи говорителят пред журналисти.