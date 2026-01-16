ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стармър нямал никакви планове да говори с Путин

Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

Британският премиер Киър Стармър няма "никакви планове" да разговаря с руския президент Владимир Путин, както призоваха френският президент Еманюел Макрон и италианската министър-председателка Джорджа Мелони, заяви говорител на "Даунинг стрийт", цитиран от Франс прес.

"Министър-председателят няма никакви планове да разговаря с президента Путин. Неговата цел е да подкрепи по ясен начин Украйна за постигането на справедлив и траен мир, а също за гарантиране, че Киев е в най-добра позиция както да продължи да се сражава, така и да води преговори за мир", посочи говорителят пред журналисти.

