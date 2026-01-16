Шефът на Мосад пристигна в САЩ за обсъждане на военни удари срещу Иран

Директорът на Мосад Давид Барнеа пристигна в Съединените щати за дискусии относно развитието в Иран, според израелски източници, цитирани от Axios.

Визитата е част от текущите консултации между Израел и САЩ на фона на широко разпространени протести в Иран и обсъждания във Вашингтон относно евентуален военен отговор на действията на иранския режим.

Според доклада, очаква се Барня да се срещне в Маями с пратеника на Белия дом Стив Уиткоф, който отговаря за директния комуникационен канал между САЩ и Иран. Уиткоф е бил във връзка с иранския външен министър Абас Арагчи по време на безредиците. Остава неясно дали Барня ще се срещне и с президента Доналд Тръмп в резиденцията му Мар-а-Лаго през уикенда.

Визитата е резултат от телефонен разговор по-рано тази седмица между президента Тръмп и премиера Бенямин Нетаняху, фокусиран върху ситуацията в Иран. По време на разговора Нетаняху е призовал САЩ да отложат всякакви военни действия, за да дадат на Израел допълнително време да се подготви за потенциално иранско отмъщение.

Израелски представители изразиха загриженост, че предложените американски удари, както се обсъждат в момента, биха били насочени към иранските сили за сигурност, но може да не отслабят значително режима. Междувременно американски представители посочиха, че военните действия остават опция, ако Иран възобнови смъртоносната сила срещу протестиращите. Израелски източници оценяват, че въпреки всяко забавяне, американски удар все още може да се случи в близко бъдеще.

Американските военни подготовки продължават, като в региона се преместват допълнителни ресурси. Според съобщенията, сред тях са самолетоносачът USS Abraham Lincoln и неговата ударна група, заедно с разширени системи за противовъздушна отбрана, изтребители и евентуално подводници.

Axios също така съобщи, че Арагчи е предложил възобновяване на ядрените преговори по време на контактите си с Виткоф. Израелски представители са загрижени, че Техеран може да използва подновените преговори, за да облекчи натиска и да спечели време, въпреки че някои смятат, че настоящата криза може да подтикне иранския режим да обмисли отстъпки, които преди това е отхвърлял.