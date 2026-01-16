Над 100 са жертвите на наводненията в няколко страни в Южна Африка

Наводнения, причинени от поройни валежи, отнеха живота на повече от 100 души в Република Южна Африка (РЮА), Мозамбик и Зимбабве, като при това властите в няколко страни предупредиха, че се очаква метеорологичните условия да се влошат още повече, предаде Асошиейтед прес.

Правителството на РЮА съобщи за смъртта на 19 души в две северни провинции, засегнати от големи наводнения миналия месец.

Близо 600 туристи и служители бяха евакуирани тази седмица от наводнените лагери на прочутия природен парк "Крюгер", който остава затворен за посещения заради наводнените пътища и мостове, посочва Южноафриканската агенция за управлението на националните паркове.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса посети вчера бедстващите райони в северната провинция Лимпопо и заяви, че в региона са паднали близо 400 милиметра дъжд за по-малко от една седмица. Той уточни, че в единия от окръзите, които е посетил е имало "36 къщи, които са изтрити от лицето на Земята. Всичко е унищожено, покривите, стените, оградите, всичко."

Южноафриканската армия изпрати хеликоптери, за да спаси хора, хванати в капан на покривите на къщите си или на дървета в северната част на страната. Армейски хеликоптер спаси също гранични служители и полицаи, блокирани в наводнен пропускателен пункт на границата между Южна Африка и Зимбабве, съобщи БТА.

Южна Африка преживя поредица от екстремни климатични явления през последните години, включително и на разрушителни циклони и жестока суша, която предизвика продоволствена криза в части от регион, който често страда от недостиг на продоволствия.

От началото на годината службите за управление на природни бедствия на Мозамбик, Зимбабве, Малави, Мадагаскар и Замбия заявиха, че техни граждани и инфраструктура са били засегнати от необичайно тежкия дъждовен сезон миналата година.

Системата за ранно предупреждение на продоволствени кризи на САЩ посочи, че са съобщени или се очакват наводнения в седем южноафрикански страни поради наличието на климатичното явление "Ла Ниня", което може да причини поройни дъждове на места в тази част от континента.