Британски тийнейджър бе осъден на 14 месеца затвор, планирал терористична атака

Британски тийнейджър беше осъден днес на 14 месеца лишаване от свобода в институция за млади правонарушители заради притежание на наръчник на "Ал Каида", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Осемнадесетгодишният Макензи Морган е бил арестуван в дома си в Уелс, след като изпратил в социалната мрежа "Снапчат" съобщения, в които възхвалявал Аксел Рудакубана, който уби три момичета и намушка 10 през юли 2024 г. по време на курс по танци, посветен на Тейлър Суифт, и заявил, че планира да предизвика експлозия на концерта по повод събирането на британската рок група "Оейзис", каза прокурор Корин Брамуел.

Морган е казал на психиатрична сестра в сутринта на ареста си през юни, че „планира да извърши терористична атака в стила на Рудакубана" и е проучвал как да намушка хора, каза Брамуел по време на изслушването за определяне на присъдата на Морган.

Тийнейджърът два пъти се е опитал да купи 15-сантиметров кухненски нож от платформата "Амазон", търсил в интернет детски площадки и танцова академия за младежи в райноа и записал информацията на мобилния си телефон, озаглавен „места за атака", добави Брамуел.

Тя каза, че по-късно Морган е споделил с друг потребител на "Снапчат", че планира да взриви концерта на "Оейзис" в Кардиф на 4 юли миналата година и е твърдял, че е опитал да приготви смъртоносното отровно вещество рицин, пише БТА.

Той е бил арестуван на 2 юни и на едно от електронните му устройства е било намерено наръчник за обучение на "Ал Каида" от 188 страници.

Морган се е признал за виновен по едно обвинение – за притежание на информация, която вероятно би била от полза за лице, ангажирано с тероризъм.

Той е диагностициран с аутизъм и двама психиатри са оценили Морган като уязвим към манипулиране или радикализация онлайн, каза Брамуел пред съда.