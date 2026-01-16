Германия извършва свързана с руски кораби операция в Балтийско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция извършва операция в Балтийско море, свързана с руски кораби, съобщи днес говорител на Министерството на вътрешните работи, цитиран от ДПА и БТА.

Той добави, че по тактически причини няма да коментира подробности.

Говорителят направи изявлението в отговор на въпрос дали федералната полиция няколко пъти е предотвратила преминаването на руски кораби през последните дни.

Говорителят каза, че полицията „е получила задача и изпълнява задача за наблюдение на трафика на кораби в Северно и Балтийско море“, имайки предвид германските крайбрежни води и изключителна икономическа зона.

Силите „предприемат необходимите мерки, за да предотвратят всякакви възможни опасности“, добави той.

В няколко материала в германските медии през последните дни бяха споменати операции срещу танкери, за които се предполага, че принадлежат на руския сенчест флот и плават под фалшив флаг или с фалшифицирани идентификационни номера.