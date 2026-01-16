Израелски войници убиха палестински тийнейджър на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски войници застреляха палестинец, който ги замерял с камъни, на окупирания Западен бряг, съобщи днес израелската армия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Палестинското здравно министерство каза, че е било убито 14-годишно момче.

Палестинските власти не дадоха повече подробности за инцидента, станал в село Ал Мугаир.

Официалната палестинска новинарска агенция УАФА съобщи, че тийнейджърът е бил убит по време на операция на израелската армия, която довела до сблъсъци.

Израелската армия заяви, че силите ѝ са били извикани в района след съобщения, че палестинци са замеряли с камъни израелци и са блокирали път с горящи гуми.

Войниците са произвели предупредителни изстрели в опит да спрат човек, който тичал към тях с камък, след което са го застреляли, за да елиминират опасността, посочи израелската армия.

През последната една година насилието на Западния бряг се увеличи, отбелязва Ройтерс.

Атаките на еврейски заселници срещу палестинци се увеличиха рязко, докато израелската армия затегна ограниченията за придвижване и проведе големи операции в няколко палестински града.

Палестинците също извършват атаки срещу израелски войници и цивилни, някои от които доведоха до смъртни случаи.